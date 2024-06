IFT autoriza compra de Fox Sports Mexico por parte de Fox Corporation

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó este viernes que se aprobó la adquisición de Fox Sports México por parte de Fox Corporation. De esta forma, Grupo Lauman, del empresario mexicano Manuel Arroyo, dejaría de participar en el negocio, directa o indirectamente.

"La operación consistente en la adquisición por parte de Fox Corporation, directa o indirectamente, de los activos y pasivos que se relacionan con el negocio Fox Sports México, con lo que asumiría el control de sus operaciones”, se lee en el comunicado de órgano regulador.

La autorización de IFT para aprobación de la venta de Fox Sports

En 2021, el canal deportivo fue vendido a Grupo Lauman, propietario del periódico El Financiero, luego que el IFT consideró que Disney debía vender la compañía tras adquirir 21st Century Fox, ya que al ser dueña de ESPN, hubiera significado un monopolio de canales de deportes a nivel nacional.

Sin embargo, después de un nuevo análisis, se determinó que Fox Sports México y FOX Corporation no coinciden en la provisión de servicios en el país, por ello no atentan contra la competencia económica.

"Del análisis realizado por el IFT, no se observa que el negocio Fox Sports México y FOX Corp coincidan en la provisión de servicios en México, por lo que la operación no genera cambios en la estructura de los mercados. Al no identificar efectos contrarios a la competencia económica, el Pleno del IFT autorizó llevar a cabo la operación", se lee en el comunicado.

#ComunicadoIFT El @IFT_MX autoriza la adquisición del negocio Fox Sports México por parte de Fox Corporation, con lo que asumiría el control de sus operaciones.

De acuerdo con el IFT, Fox Sport México ofrece producción, provisión y licencias de contenidos deportivos para proveedores y programadores, además que incluye la distribución de contenidos en la plataforma de streaming Fox Sports Premium. De igual forma ofrece la venta de espacios publicitarios, tanto en el canal de televisión como en la página web.

Mientras que FOX Corp participa en México en "la provisión y licenciamiento de contenidos audiovisuales (canales de programación y paquetes de canales) de noticias a proveedores de televisión restringida (Canal Fox News)", así como en la "provisión del servicio de distribución OTT de contenidos audiovisuales, sostenidas por publicidad, en la categoría programática de películas y series (Tubi)".

