Werevertumorro sobre la Kings League Americas: "No creímos que fuera a ser tan importante"

El Final Four de la Kings League Americas se celebrará el próximo sábado 4 de mayo y estará en galanado por el partido amistoso entre Pío FC y Peluche Caligari. Al respecto, el presidente del club mexicano, Werevertumorro, reconoció que no imaginaron que esta temporada fuera a tener este impacto.

"Fue algo totalmente atípico, no creímos que fuera a ser tanto. Pensábamos que le iba a ir bien, que la gente le iba a ir a bien, pero no que fuera tan impactante. Cuando ves en los puestos piratas las playeras es cuando dices 'está llegando lejos'", habló el YouTuber en entrevista con RÉCORD+.

Por otra parte, habló en específico sobre el caso de Peluche Caligari, que se volvió el club más viral y aceptó que tampoco fue algo que esperaba junto con su hermano. "Tampoco pensábamos que nuestro equipo iba a ser tan viral, tan criticado, tan amado. Eso fue totalmente sorpresivo para nosotros".

¿Cómo se dio el amistoso entre Pío FC y Peluche Caligari?

Sobre el amistoso antes del Final Four, que ha generado polémica pues el equipo de Werevertumorro podrá jugar en el Estadio Azteca a pesar de no clasificar, aceptó que no sabe bien cuál fue el proceso que se dio para acordar el encuentro.

"Lo que yo creo es que había la oportunidad de invitar a un equipo de España para poder hacer un amistoso en México. Y estaban entre Aniquiladores y Pío, y creo yo, si va a ser un show, con equipos que puedan llevar más gente y las views de los streams suban. Y la Rivers es la que pone la propuesta y yo no lo voy a dejar pasar", compartió.

Espera que pronto se dé la Queens League

Sobre la posibilidad de tener la liga femenina, Werevertumorro señaló que deberán esperar, aunque hay la intención de hacerlo. "Sé que se quiere hacer pronto. En el chat de los presidentes ya habían comentado. Pero dijimos: 'Aguántanos porque nos cuesta una lanota'".

"Sí se quiere hacer, ojalá se haga muy pronto. Creo yo que los equipos de México, los presidentes saben más que el futbol femenil en México es importante, en otros países no lo pasan", finalizó.

