Vox Academy: Lanzó concurso para encontrar al próximo narrador de Club Puebla

El deseo de ser narrador exclusivo del Club Puebla, en particular del equipo femenil, así como de las categorías Sub 20 y Sub 17, puede hacerse realidad gracias a Vox Academy.

Y es que gracias a plataforma de VOD dedicada a enseñar conocimientos reales y prácticos de la industria del deporte, está lanzando una convocatoria para que quienes se inscriban en el curso de narración, tengan al término, la posibilidad de ser narrador de La Franja.

Vox Academy invita a los interesados a que se inscriban al curso impartido por profesionales de la materia, se preparen al máximo, y ya que hayan aprobado, los mejores elementos serán elegidos para hacer una audición.

Los alumnos más destacados serán quienes realicen dicha audición y entre un jurado de Vox Academy e integrantes del Club Puebla decidirán quién es el ganador de #LaVoxDeLaFranja.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HUERTA TERMINA CONTRATO CON ESPN EN FEBRERO Y NO SERÁ RENOVADO