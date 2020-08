Video: Luis Hernández recordó cuando llegó a los golpes con Duilio Davino en América

Luis Hernández compartió una anécdota en una singular entrevista con el Escorpión Dorado para su canal de Youtube, en la cual relata qué en un viaje junto al América en Brasil, tuvo una confrontación con Duilio Davino.

Todo surgió cuando el actual presidente deportivo de Rayados le hizo una fuerte barrida al 'Matador' en un entrenamiento y este último se molestó demasiado por lo sucedido.

Minutos antes de la cena Hernández decidió en ir a buscar al exdefensor del América a su habitación y confrontar dicha situación. Fue ahí cuando lo retó a una pelea y Duilio, sin dudarlo aceptó, entre empujones, gritos y golpes pasaron unos minutos y todo terminó cuando Luis cayó al suelo y se dio un fuerte golpe en la cabeza.

En ese momento decidieron dar por terminado dicho encuentro, posteriormente recuerda que ambos acordaron en olvidar el malentendido y simpatizar para irse a cenar juntos en compañía de sus compañeros de equipo.

Estando en la mesa compartieron lugar y era evidente las marcas de batalla que ambos tenían e incluso Luis exclamó que tenía un fuerte dolor de cuello por la pelea a lo que Duilio le contestó entre risas "yo también" . Así fueron una de las tantas historias que el 'tik toker' del momento compartió con el enmascarado en su programa 'Escorpión dorado al volante'.

Luis Hernández aclaró que no le gustaría ser comentarista deportivo puesto que ellos están sujetos a un horario y a un plan de trabajo extensivo que no le gustaría.

Además de que no le agradan los comentaristas que no han estado en un campo de futbol porque se creen dueños de la razón y no toman en cuenta las opiniones de los exfutbolistas.

Dentro de esta conversación el Escorpión Dorado le preguntó si sus comentarios son hacía David Faiteilson, a lo que el 'Matador' ente burlas, recordó sobre el golpe que le dió Cuauhtémoc Blanco, en marzo del 2003 en aquella gloriosa tarde en el Luis Pirata Fuente.

