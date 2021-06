Video: Griezmann ficha a Mbappé en Football Manager y gana el repóker con Newcastle

Antoine Griezmann es un reconocido amante de los videojuegos y este verano durante su concentración con Francia para la Eurocopa no los deja de lado, así lo dejó ver en un video en el que se le ve jugando Football Manager.

El delantero francés tuvo una charla en el avión con Osmané Dembélé en el que le cuenta como ha emprendido una partida de simulación con el Newastle inglés, en la que él es el director técnico.

Giezmann le muestra un palmarés que suma cinco campeonatos en Inglaterra: Premier League, una FA Cup, una Champions League, una Community Shield y una Supercopa. “Cinco títulos. Qué entrenador. Estoy en el panteón del futbol inglés”, le dice a un desentendido Dembélé.

Sin embargo, el del Barcelona no lo hubiera podido conseguir sólo, pues necesitó del fichaje estrella de su compañero Kylian Mbappé, a quien presume haber contratado por 134 millones de euros siendo entrenador del Newcastle.

Mbappé se nota sorprendido aunque no parece gustarle mucho la idea, pues el poblado inglés no tiene un clima del agrado para el ariete del PSG: "No hace calor ahí, ¿no?", le respondió el '10' francés a Grizzi.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EURO 2020: ESPAÑA AFRONTARÁ EL TORNEO EN MEDIO DE UN PROCESO DE RENOVACIÓN