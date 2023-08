El escándalo que rodea al encuentro entre Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), y la futbolista Jennifer Hermoso, ha tomado un nuevo giro. Un video recientemente divulgado contradice la versión de defensa presentada por Rubiales sobre el polémico beso sin consentimiento durante la entrega de medallas del Mundial femenino.

En el video, que ha circulado ampliamente en redes sociales, se observa claramente que es Rubiales quien se abalanza sobre Hermoso, y no al revés, como él había afirmado. Esta nueva evidencia pone en tela de juicio las fotografías presentadas por la RFEF, que supuestamente demostraban que fue Hermoso quien levantó a Rubiales durante el encuentro.

Jennifer Hermoso ha reiterado que el acto no fue consentido, expresando que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión". A pesar de ello, Rubiales, en una Asamblea Extraordinaria de la RFEF, defendió su versión de los hechos, describiéndose a sí mismo como víctima de un "asesinato social".

En su declaración, Rubiales afirmó: "Y en el momento en el que apareció Jenni, ella, me levantó a mí del suelo, me cogió pues por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y la que me acercó a su cuerpo, nos abrazamos y yo le dije: 'Olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este Mundial'. Ella me contestó: 'Eres un crack'. Y yo le dije: '¿Un piquito?', Y ella me dijo: 'Vale'. Fue el piquito, durante todos estos procesos con varios manotazos en mi costado, y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose riéndose".

La FIFA, ante la gravedad de las acusaciones, ha suspendido provisionalmente a Rubiales de toda actividad relacionada con el futbol a nivel nacional e internacional. Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación preprocesales, considerando la posibilidad de un delito de agresión sexual.

