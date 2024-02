Vanessa Huppenkothen revela que estuvo cerca de sufrir un fuerte accidente la madrugada de este domingo

La reconocida conductora de ESPN, Vanessa Huppenkothen, reveló que estuvo a punto de sufrir un fuerte accidente automovilístico la madrugada de este domingo.

A través de redes sociales, Huppenkothen comentó a sus seguidores que "casi se estrella" tras salir de las instalaciones de la televisora alrededor de la una de la mañana.

Asimismo, la presentadora compartió sus sensaciones tras el momento, asegurando que "sintió el estómago vacío" y la mandíbula "trabada".

"Salí de ESPN 1am y casi me estrello… intento dormir y solo se me viene a la mente el momento en el que frené y no sé que hice pero logré salirme de una carambola…. Siento una opresión en el pecho y vacío en el estómago… se me traba la mandíbula", escribió.

