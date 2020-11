Usain Bolt sobre Cristiano Ronaldo: 'Ahora mismo sería más rápido que yo'

Usain Bolt, poseedor del récord mundial de velocidad en los 100 metros planos, confesó su admiración por Cristiano Ronaldo y reconoció que si tuvieran una competencia ahora mismo, sería el portugués quien ganaría.

"Cristiano ganaría con toda seguridad. Porque sigue en activo. Para mí trabaja duro todos los días y para mí es un superatleta. siempre estrá en lo más alto de su deporte. Trabaja muy duro y siempre está centrado. Creo que ahora mismo sería más rápido que yo", declaró para Marca Sport.

El jamaicano es un apasionado del futbol y recordó su aventura como jugador profesional en el balompíe australiano, a pesar de que llegó a tener ofertas para provarse en el Manchester United.

"Personalmente creo que si me hubiera quedado en Europa lo habría logrado y habría sido mejor. Mi pensamiento al ir a Australia era estar alejado de los medios, lejos de todo el mundo. Me iba a ayudar el estar lejos de los medios, con menos presión. Pero no funcionó como pensaba. Creo que si hubiera permanecido en Europa habría tenido mucha más ayuda. Habría durado más y habría tenido más éxito", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO: NOVAK DJOKOVIC IMITÓ FESTEJO DE CR7 Y EL LUSO LE RESPONDIÓ