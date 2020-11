TUDN: Marco Antonio Rodríguez será nuevo analista arbitral en lugar de Eduardo Brizio

Cambios se avecinan en TUDN, pues Eduardo Brizio, hermano del Presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, dejaría su lugar como analista arbitral y sería sustituido por Marco Antonio Rodríguez, dio a conocer Ignacio Suárez 'El Fantasma', colaborador de RÉCORD en redes sociales.

"Me cuesta creerlo, pero me dicen que hay cambio de analista arbitral en @TUDNMEX Sale @lalobrizio Entra @ChiquimarcoMx ¿Influiría el pleito con @marccrosas? Sería una estupidez. Espero que NO sea el caso. De esas cosas incomprensibles. Ojala rectifiquen. ¡Suerte mi Lalo!", redactó Suárez en Twitter.

Y es que hace algunos días se dio un intercambio de opiniones entre Brizio Carter y Crosas, en el que el exarbitro recriminó que los exfutbolistas "hablan más del árbitro" que de lo que ocurre en la cancha en las transmisiones de futbol. A lo que el exfutbolista español respondió: "Supongo es más fácil señalar a los exfutbolistas y sus comentarios con falta de análisis, que a los árbitros y su falta de criterio, comandado por @apbcarter (Arturo Brizio). ¿Por qué será @lalobrizio?".

Recordar que Marco Antonio Rodríguez ya había fungido como analista arbitral en TV Azteca, hasta que salió en búsqueda de su sueño como entrenador que no prosperó en el Salamanca español.

