'Tuca' Ferretti defiende a Pumas y explota contra Álvaro Morales: "No seas chillón"

Luego de la victoria de Pumas sobre América en la Jornada 16 del Clausura 2024, Ricardo 'Tuca' Ferretti, exdirector técnico en Liga MX, le pidió a su ahora compañero en ESPN, Álvaro Morales, dejar de llorar tras la derrota de las Águilas en el Clásico Capitalino. Y es que el conductor guatemalteco señaló que el arbitraje ayudó a los universitarios en el último duelo en CU.

En Futbol Picante, Álvaro Morales señaló que en el primer penalti, Fernando Guerrero, árbitro central del juego, tenia que haberle mostrado la tarjeta roja a Pablo Monroy tras el penalti marcado, al igual que a Piero Quispe por la plancha a Igor Lichnovsky, además de otra supuesta falta dentro del área sobre Henry Martín.

Ante esto, el conductor de ESPN comentó que en su análisis no tenía en cuenta que Fernando Guerrero iba a ser el 'factor más importante'. Y es que previo al juego, él mismo dijo que los Pumas no tenían a qué presentarse al Clásico Capitalino en el Estadio Olimpico Universitario.

"Sí, yo dije que los Pumas no se presentaran, pero no contaba yo con algo y ahora entiendo porque Pumas tuvo el valor y el descaro de presentarse. Por qué Pumas iba a ir con Fernando Guerrero, se me fue. Ahora, quiero decirle una cosa a los 'cachuncitos', ustedes no vencieron al América, lo derrota Fernando Guerrero", expresó Álvaro.

Sin embargo, Ricardo 'Tuca' Ferreti, campeón con Pumas como director técnico en 2009, le pidió a su compañero que dejara de llorar y que junto con todos los americanistas aceptaran la derrota ante los comandados por Gustavo Lema. Asimismo, el exestratega le llevó gotas para los ojos a Morales.

"No influyó el arbitraje. No seas chillón, acepta que perdieron. Tú siempre andas chingue y chingue, ahora acepta, deja de ser chillón. Te veo los ojos... ponte gotitas. Veo tus ojitos y los de los americanistas un poco así, rojos. Te traigo unas gotitas para que no se les vean los ojos tan rojos de tanto llorar", fue lo que dijo el exentrenador.

