Tri de Jimmy Lozano no convence a Salinas Pliego: 'Fue una actuación mediocre'

La Selección Mexicana levantó la Copa Oro tras vencer a Panamá en la Final del torneo, significó el noveno título del Tricolor en esta competición y terminó con una racha negativa de malos resultados, aunque a muchos no les convenció el equipo de Jaime Lozano.

Así lo demostró Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y del Mazatlán de la Liga MX, quien señaló que el título de la Copa Oro era sí o sí para México, pero catalogó como 'actuación mediocre' el trabajo del Cuadro Nacional.

“Hace 1 mes les escribí aquí que la Selección Mexicana iba a ganar sin problemas la Copa Oro 2023, es más, no debió haber perdido no un juego. USA mandó un equipo B, y la Selección Mexicana trae los mismos convocados que Cocca… para mí, fue una actuación mediocre, pierden vs Qatar y en la Final a duras penas le ganan a Panamá 1-0, pero el pueblo, bueno, tiene memoria corta. Cantada vale doble”, escribió el empresario en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, también felicitó al Tri por haber obtenido un título más. “Felicidades de cualquier forma a todos los muchos que nos representaron, sigamos trabajando, algún día llegaremos a Semifinales de un Mundial”.

felicidades de cualquier forma a todos los muchachos que nos representaron, sigamos trabajando, algún día llegaremos a semifinales de un mundial!!! pic.twitter.com/VUMXeCCJuU — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 17, 2023

Cabe recordar que el contrato de Jimmy Lozano como DT interino terminó ayer por la noche tras ganar la Copa Oro, y ahora queda saber si la Federación Mexicana de Futbol lo mantendrá como mandamás de la Selección Nacional o habrá nuevo entrenador.

