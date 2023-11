Travis Kelce revela que pasará el Día de Acción de Gracias sin Taylor Swift

Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, señaló que estará pasando el Día de Acción de Gracias comiendo comida rápida, pues no estará junto a Taylor Swift, ya que la cantante se encuentra en Brasil realizando su gira.

'Buena suerte para ellos. Me daré un festín con KFC porque no tendré a nadie aquí", señaló Kelce en su podcast New Heights.

Tras esta declaración, su hermano Jason le hizo una oferta a su hermano para volar a Filadelfia y cenar con él, sin embargo, podría ser difícil para Travis hacer el viaje con su hermano, dado que él y los Chiefs tienen que prepararse para jugar contra Las Vegas Raiders.

"Si quieres hacer un viaje rápido, eres bienvenido a la casa, hombre. Tendremos mucha comida", mencionó Jason.

Actualmente, Taylor Swift se encuentra en Brasil en su gira The Eras Tour, mientras que Kelce está con los Chiefs que tienen marca de 7-3 y son líderes de la AFC Oeste.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ABUELO DE LUIS CHÁVEZ SE CONMUEVE HASTA LAS LAGRIMAS TRAS VER A SU NIETO CON EL TRICOLOR