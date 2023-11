¿Trabajaron juntos? Kevin de Bruyne 'aparece' en los créditos de una canción de Drake

La culpa es de Drake. El rapero norteamericano, quien recientemente ha enterrado la raqueta de guerra con Kyrgios, lanzó su último álbum en el mes de octubre. Bajo el nombre For All the Dogs se cuentan 23 canciones y un tema extra, a modo de bonus, llamado Wick Man. En esta última obra figuran tres autores, según puede observarse en la ficha que Spotify elabora de cada canción. Aquellos que supuestamente han agarrado el lápiz para escribir las barras y los versos son A. Graham (Drake), A. Mamam y un tal K. De Bruyne.

K. 'De Bruyne' es el nombre que ha aparecido acreditado en una de las nuevas canciones de Drake... y ha sido cuando ha desatado la locura. El futbolista belga del Manchester City metido entre notas musicales con un 'todoterreno' como Drake. ¿Es él? Locura total. Pero no es así. La concordancia de siglas y el mismo apellido han llevado a la curiosa confusión.

Lo cierto es que el álbum de Drake 'For All the Dogs' salió a la luz este pasado mes de octubre y en la lista de créditos de sus canciones extra recién agregadas ha arrasado con el álbum. 'Wick Man' era el título de la canción que ha llevado a la confusión. Y aparece K. de Bruyne... O sea, Koen de Bruyne. A todo ello, los fans han estado especulando si Kevin De Bruyne aparece en los créditos de la canción de Drake 'Wicked Man' y es lo que ha provocado que llamara la atención.

Y no se ha hecho de rogar porque ha empezado a hacerse viral el asunto. "El hombre está en todas partes, ayudando dentro y fuera del campo", escribía en X. Pero aún había más reacciones: 'Kevin De Bruyne escribió una canción para Drake en su nuevo lanzamiento. El mediocampista que pronto ganará el premio Grammy", o: "Está aquí completando ganancias adicionales". Mientras que algún fan futbolero ya iba un poco más allá: "Ayudar a Haaland en el campo y ayudar a Drake fuera del campo".

Esta ha sido la reacción de Kevin de Bruyne que ha decidido entrar en el juego y responder a esa 'bonita' confusión en 'X'. A todo ello, el sitio web de música Genius reflejaba el nombre acreditado como 'Kevin De Bruyne', pero, ahora bien, no confirmaban que fuera el futbolista belga que actualmente se encuentra lesionado.

