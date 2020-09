Tottenham: Pochettino, enojado por aparecer poco en documental de los Spurs

All or Nothing es un documental dedicado al Tottenham de la Premier League y que puede ser visto a través de Amazon Video.

Sin embargo, en dicho trabajo Mauricio Pochettino, quien estuvo cerca de cinco años en el club londinense, tuvo una mínima participación en el primer episodio de los nueve que lo conforman, situación que no fue de su agrado.

"Jesús y yo sólo vimos los primeros 25 minutos, hasta que dejamos el club. OK, cinco años y medio y sólo aparecemos durante 25 minutos, intentando justificar por qué dejamos el club", reveló el estratega en el podcast "Between the Lines".

"Lo comprendo. Es un documental que está intentando poner al club en un buen lugar. El club no va a abrir sus puertas a Amazon para crear un problema tras el documental. La visión que se da es correcta, ni más ni menos", añadió Pochettion.

El argentino lamentó que Jesús Pérez, parte de su staff técnico y quien se coordinó con Amazon para la grabación, tampoco tuviera gran espacio en el episodio.

"Lo siento por Jesús. Creo que aparece solo una vez conmigo. Jesús era como un súper hombre. Abrimos las puertas a Amazon en un momento complicado y se pasó dos o tres horas por la mañana y dos o tres por la tarde, durante cuatro o cinco meses, tratando de coordinar todo. Sé que no va a ver el documental porque es duro y doloroso para él por todo el tiempo y esfuerzo empleado. Y, por supuesto, sé cómo se siente", sentenció Pochettino.

