Toño García: Reveló que Jesús Martínez lo dejó fuera de forma 'arbitraria' de compra de León

José Antonio García, expresidente de los Potros de Hierro del Atlante, explicó que en su momento tuvo la oportunidad de comprar una parte del Club León, pero por "falta de palabra" eso no sucedió.

Toño García afirmó en entrevista con 'La Saga' con Jorge VanRankin y Juan Carlos Gabriel de Anda que cuando León aún se encontraba en el Ascenso tuvo la oportunidad de comprarlos, pero al no tener el capital suficiente buscó asociarse primero con Álvaro Dávila y posteriormente la alianza que le daría grandes insabores con Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca.

"Jacobo (Batarse) lo quiere vender, estoy con un grupo para comprárselo y de repente me dice Álvaro Dávila, 'dile a Jesús Martínez que se una contigo, él te lo sube', y yo le dije que por qué me lo sube, y me dice, 'porque el tiene un trato diplomático con los de negro', dije bueno y a final de cuentas me siento con Jesús Martínez, le dije que porque no comprábamos a León, vale seis millones de dólares yo entro con el 30 por ciento, me interesa, León es una buena plaza, excelente afición, buena historia, estrategicamente bien situado en la República", explicó Toño García.

Abundó que León estuvo a punto de ser comprado por el empresario Valente Aguirre, pero no se dio porque convenció a Jacobo Batarse de vendérselo a Jesús Martínez. Lo que nunca imaginó Toño García es lo que pasó después y que contó sobre cómo Jesús Martínez le dijo que no quería socios con él y que por ende se quedaría con el cien por ciento del negocio, dejando fuera al expresidente del Atlante.

"Me habla Jesús Martínez y me dice 'Toño, yo no tengo socios, y te voy a dar un millón 200 mil dólares de comisión', le digo cabr..., no tienes palabra, yo te lleve el negocio, y nos mandamos a volar", sentenció el exdirectivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - GIGNAC REVELÓ QUE SU FAMILIA VEÍA LOS PARTIDOS DE TIGRES EN TRANSMISIONES PIRATAS