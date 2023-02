Tom Brady provocó que Luis García 'perdiera' los calzones al conocerlo; narró Martinoli

Christian Martinoli contó una buena anécdota que involucra a su eterno compañero Luis García y el ahora quarterback retirado, Tom Brady.

El Doctor es un admirador de la NFL y durante la cobertura de un partido entre México y Portugal previo al Mundial de Brasil 2014, ambos comentaristas se encontraban en el Gillette Stadium, casa de los New England Patriots, y coincidió con que el entrenamiento de los jugadores acababa de terminar.

"El estadio tiene una cancha a desnivel, que es donde entrenan los Patriots y casualmente terminó el entrenamiento de este equipo. De la nada vemos que salen los jugadores y el Doctor se puso como energúmeno, porque ahí venía Brady; ‘ay, no mames, no mames, ahí viene, ahí viene… ¡ahí viene Brady!’”, mencionó Martinoli en el Podcast 'Exceso de Humo'.

Martinoli añadió que Luis García estaba realmente emocionado por la presencia del multicampeón de la NFL. "Vio un pinche rubio espectacular, ojo claro, mamado, 1.90, el casco en la mano derecha… no, no, no, parecía un trofeo impresionante".

Sin embargo, cuando el Doctor le pidió a Martinoli que tuviera todo listo para que se pudiera tomar la foto, pasó lo impensado.

“Cuando se quiso acercar a Brady le salieron tres guardias y Brady sólo lo peluseó y penosamente no pudo el ‘Doctor’… pero nunca había visto que el ‘Doctor’ perdiera los calzones de semejante manera”, sentenció Christian Martinoli, de una forma muy cómica.

