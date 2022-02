Tom Brady: Gisele Bündchen habría provocado su retiro; 'O la NFL o yo'

Tom Brady dio a conocer el pasado 1 de febrero que se retiraba de manera oficial del futbol americano tras 22 años en activo y siete anillos de campeón; convertido en el jugador más valioso de la NFL. Sin embargo, se menciona que la decisión pudo haber sido provocada por su mujer, quien le habría puesto un ultimátum.

"Es difícil de escribir, pero aquí va: no voy a tener ese compromiso competitivo nunca más. He amado mi carrera en NFL, y ahora quiero utilizar mi tiempo y energía en otras cosas. Es mejor dejar el terreno de juego a una nueva generación", publicó el quarterback en sus redes sociales.

Dicha decisión fue abalada y aprobada por su esposa, la modelo Gisele Bündchen: "Estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que has tenido que superar física y emocionalmente a lo largo de los años. Estoy asombrada por tu dedicación y por todo lo que has logrado. Amas lo que haces y dejas un legado que es un hermoso ejemplo para las generaciones futuras​", mencionó en su cuenta de Instagram.

"Sé lo emocionado que estás por el próximo capítulo de tu vida. Verte trabajar tan duro en tu carrera futbolística y ver la dedicación que ahora estás poniendo en todos tus nuevos proyectos es increíblemente inspirador. No hay nada que no puedas lograr. Siempre he estado aquí para ti, lo sabes, ¡y estoy tan emocionado como tú por lo que depara el futuro", añadió.

De acuerdo con información de la revista 'OK!', la brasileña de 41 años de edad le habría puesto un ultimátum a Tom Brady para que de por finalizada su carrera deportiva: 'O la NFL o yo'.

En algunas ocasiones el mariscal de campo había dejado entre ver que su esposa tenía cierta inconformidad con la situación, provocando discusiones en el hogar.

"A los ojos de todo el mundo, parecían la pareja perfecta, pero lo cierto es que se pasaban todo el tiempo peleando", señaló una fuente a la revista.

