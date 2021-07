'Toluco' reveló por qué estaba enojada su novia en el México vs Guatemala

Más allá del resultado favorable para la Selección Mexicana por 0-3 sobre Guatemala en juego correspondiente a la Fase de Grupos de la Copa Oro, otra historia llamó la atención en el Cotton Bowl de Dallas, Texas, sede del encuentro.

Y es que las cámaras de TV Azteca captaron a una pareja en las tribunas, quienes resultaron ser Alfredo, mejor conocido como el 'Toluco' y su novia Shae Vonstein.

Las primeras imágenes de la pareja fueron de Shae con cara de fastidiada, mientras Alfredo disfrutaba del partido del Tricolor y fue el propio Toluco, quien reveló por qué su novia tenía ese rostro insatisfecho.

"Se vino la tormenta eléctrica, nos esperamos un poco en el carro y me quise bajar a pesar de que estaba chispeando. Ella se molestó un poco, porque nos mojamos, pero yo como buen aficionado de México quería estar ahí ya. Por eso se veía un poco enojada, pero después se le pasó, más cuando se dio cuenta de que ya éramos virales y que todo el tiempo nos estuvieron pasando en la televisión", señaló el aficionado en entrevista con ESPN.

Alfredo, quien también reveló dedicarse a la informática confesó que la repentina fama lo ha tomado por sorpresa.

"No sé qué hacer con esta fama, porque yo no vendo nada o no tengo algo para ofrecer, cómo aprovechar esto. Mis amigos me dicen que nos volvamos influencers o que hagamos algo con esto, pero no sabemos. A lo mejor no hacemos nada y sólo queda como una buena anécdota", sentenció el famoso Toluco.

