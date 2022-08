Toluca: Está en busca del niño que festejó eufóricamente el gol ante Cruz Azul

Un pequeño aficionado acaparó los reflectores durante el partido entre Cruz Azul y Toluca, pues celebró con euforia el gol de los Diablos Rojos con el que empataban el marcador.

Es por ello que a través de sus redes sociales, el conjunto mexiquense pidió ayuda para encontrar al niño que se hizo viral en redes sociales, esto debido a que le tienen preparada una sorpresa.

"Amamos a los aficionados como tú ¡Tenemos una sorpresa para ti! Contáctanos por nuestras redes sociales. Gracias por ser parte de nuestra familia", escribieron los Diablos Rojos.

Amamos a los aficionados como tú ¡!Tenemos una sorpresa para ti!! Contáctanos por nuestras redes sociales. Gracias por ser parte de nuestra familia. #TuMismaSangre | #ElRojoesTodo pic.twitter.com/jXRVpZhO30 — Toluca FC (@TolucaFC) August 15, 2022

Cabe recordar que en el video que se viralizó tras el encuentro de la Jornada 8, el pequeño aficionado mencionó que el Toluca es el club de sus sueños, por lo que deseó algún día jugar para ellos y ser el delantero del equipo.

El gesto fue aplaudido no solamente por los aficionados del conjunto mexiquense, sino por los fanáticos del balompié nacional, quienes no dudaron en darle 'like' al tuit e incluso hasta retuitearlo.

Los Diablos Rojos se encuentra pasando por un gran momento en el Apertura 2022, y es que luego de haber pagado la multa por finalizar en los últimos lugares de la tabla de cociente, realizaron una buena inversión en el mercado de fichajes, misma que le está dando frutos, ya que están ubicados en la primera posición de la tabla general.

