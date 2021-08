Tokio 2020: Tom Daley agradeció a artesana mexicana que hizo una figura de él

Tom Daley ganó la medalla de oro en los clavados sincronizados desde la plataforma de los 10 metros, y el clavadista británico causó sensación al aparecer en cámaras tejiendo mientras estaba en las gradas.

Daley después presumió que tejió una funda para su medalla con la bandera de Gran Bretaña y una artesana mexicana aprovechó para crear una figura tejida del británico, la cual vio Tom y agradeció el detalle.

"No sabría explicar la sensación que me dio verlo tejiendo, me dio mucha alegría y quería expresarlo. Se me hace muy hermoso que sea fanático del tejido, porque es una técnica que se ha desvalorizado, porque algunos lo ven como algo exclusivamente para mujeres o personas mayores", dijo Dana Noemi Castañeda, artesana mexicana, para Cultura Colectiva News.

Una cliente de Dana fue la que inició la búsqueda de Tom para que viera la figura que tejió Noemi y se enterara de su gran trabajo y al final los esfuerzos dieron resultados.

El británico agradeció el detalle de Dana Noemi a través de la cuenta en donde Tom Daley muestra sus creaciones y recauda fondos para una buena causa. "Amo esto", fue lo escribió Daley con una foto de su propia figura.

