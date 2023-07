Todos quieren la nueva playera de Lionel Messi. No importa a donde vaya, los seguidores del astro argentino lo acompañarán a donde sea, e Inter Miami no es la excepción. La venta de la nueva ‘10’ de Messi sigue por los cielos, sin embargo, no todos son originales.

En Argentina, todos quieren comprar el nuevo jersey de su ídolo sin embargo parece que es difícil de conseguir por lo que han tenido que recurrir a la ‘piratería’, traficando camisetas falsas. De acuerdo con fuentes de la Aduana argentina, ya se han confiscado más de 250 playeras falsas.

El control del Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, el cual sólo cuenta con vuelos nacionales y regionales, han incautado diversas playeras del astro argentino que han tratado de ingresar al territorio sudamericano durante la semana.

Las autoridades del aeroparque resaltaron el caso de una mujer argentina que intentó ingresar al país, procedente de Chile, con 50 camisetas falsas que, se sospecha, importaba con fines comerciales.

De acuerdo con las autoridades, la nueva camiseta oficial de Lionel Messi con el Inter Miami aún no está a la venta en Argentina, por lo que han controlado el ingreso de dichas playeras falsas, con las cuales buscan tener un fin lucrativo.

