Supuesta amante de Mauro Icardi dio detalles de la noche que pasó con el argentino

Candela Lecce, la supuesta nueva amante de Mauro Icardi, dio detalles de la noche que tuvo con el futbolista argentino, lo más curioso es que lo hizo durante una entrevista para la promoción de la nueva temporada de Masterchef en aquella zona del mundo, donde Wanda Nara, aún esposa de Icardi, es la conductora.

“No sabía si salir a hablar o no, la verdad que hoy tengo un día complicado por temas de salud y también familiares. Me cuesto todo eso, tengo mucho que perder, mi trabajo que ya está, para mí es muy difícil. Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, me pueden juzgar tranquilamente, me enamore. Yo a esa persona la conocí en octubre del año pasado, fuimos intercambiando me gusta y empezamos a conservar”, declaró Lecce en Gossipeame.

Candela señaló que se animó a hablar del tema de Mauro Icardi después de que otra joven saliera a revelar todo lo que hizo con el exjugador del Paris Saint-Germain, pues fue un momento de 'calentura' y coraje.

“Después de que sale esta chica a contar que él le había hablado tuve un momento de calentura, de decir ‘le está escribiendo a todas’. Después me arrepiento y pasa todo eso de te bloqueo, te desbloqueo, aparezco, desaparezco, yo me sentí muy triste la verdad, porque estás teniendo charlas con alguien y de repente pasan todas esas cosas”, agregó.

La última cita

Candela Lecce contó cómo fue la última reunión que sostuvo con Mauro Icardi, donde señaló que todo inició como una broma, pero al final se reunieron, aunque él no quería pruebas de esa reunión con ella.

“El 23 él me llama por teléfono y me dice 'Cande, desbloqueame'; lo desbloqueo y me dice que quería tener una conversación conmigo, que no quería terminar así. Yo le dije 'bueno, está bien', para mí ya era tema terminado. El 25 recibo una llamada y él me dice 'estoy yendo a buscarte' y yo pensé que era una joda. No vas a sacar el teléfono, no quiero que haya fotos ni pruebas de esto porque yo estoy arriesgando mucho”.

Al final, él se fue del lugar donde se quedaron, le recomendó a ella donde desayunar cominda mexicana sola, y no lo volvió a ver ni hablar. “Hubo unas disculpas tanto de mi parte como de la suya y me dijo 'Tengo que hacer unas cositas y vuelvo', y yo me quedé como una boluda en el departamento.

Atención!

Sale a hablar #CandelaLecce la supuesta involucrada con Mauro contando con lujo de detalles el encuentro y la foto...

Le da la derecha a @Gossipeame2020 ! pic.twitter.com/rycf2JATPw — Guille Barrios(@OkGuilleBarrios) May 13, 2023

"Después él volvió y al rato, tipo 3, por ahí se fue. Al otro día él tenía el vuelo y yo me quedé recorriendo, me había recomendado un lugar para que vaya a almorzar comida mexicana. Me sentí mal cuando vi todo en la tele, me sentí vulnerada, que me había estado boludeando.”

