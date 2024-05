¡So high school! Travis Kelce se reencontró con Taylor Swift en París

Karma es el chico de los Chiefs, yendo a París por ella. Todavía falta para que la temporada de la NFL comience, pero la historia de amor entre Travis Kelce y Taylor Swift no deja de regalar nuevos capítulos para los fans de ambos y ahora fue, nada más y nada menos, que en la ciudad del amor.

El ala cerrada de Kansas City asistió a la cuarta y última fecha de The Eras Tour en la capital de Francia, en el concierto número 87 de la gira de la cantante, el mismo dorsal que utiliza el jugador. Por eso no fue casualidad que Taylor, que para los conciertos en París ha presentado una colección de vestidos completamente nueva, saliera con un top dorado y falda entre roja y naranja para la era 1989.

Tampoco fue casualidad que antes de la interpretación de 'So High School', una de las nuevas canciones en el album The Tortured Poets Department y que los fans aseguran que escribió para Kelce, Taylor lanzara un beso justo hacia la tribuna en la que él se encontraba.

En cuanto al jugador, pasó un gran tiempo en las gradas, bailando al ritmo de 'You belong with me' y 'I can do it with a broken heart', entre otras. A lado de él estuvieron Gigi Hadid, una de las grandes amigas de Swift, y el actor Bradley Cooper, quien sale con la modelo desde hace un par de meses.

La última fecha de The Eras Tour en París fue este domingo 12 de mayo y ahora la gira se irá a Suecia, donde se presentará del 17 al 19 de mayo en Solna. En cuanto a Travis, es muy probable que regrese a Estados Unidos pues tiene programado el Kelce Jam para el 18 de mayo.

