Shocker volvió a recaer recientemente en el consumo de sustancias nocivas, ocasionando que uno de los luchadores que tocara la gloria hace un par de décadas se viera envuelto en el mundo de las drogas una vez más, causando una afectación en su persona por sus más recientes actos.

Durante una entrevista con Edson Ortiz, quien la compartió en su cuenta de Facebook, se puede ver cómo el luchador mexicano aseguró que le había fallado a todos, ocasionando que su dinero se le fuera por la culpa de las adicciones.

"Me gusta ver mi cara bien, pero preferí la droga, el alcohol, la cocaína, el cristal. Preferí muchas veces el dinero y no llegó, no llegó porque yo no lo valoré, no supe darle el valor que tenía el dinero", confesó Shocker en entrevista.

El 1000% guapo ha estado lidiando con las adicciones con las drogas a lo largo de su carrera como profesional, pero a su vez con las diversas lesiones y el consumo de estas sustancias han obligado a que se retirara de la lucha libre.

