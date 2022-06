Shakira y Piqué: Suzy Cortez confesó recibir mensajes indebidos por parte del futbolista

Suzy Cortez, mejor conocida como Miss Bumbum, reveló para 'Diario NY' que Gerard Piqué, pareja de la cantante Shakira, fue uno de los futbolistas del Barcelona que le envió mensajes subidos de tono a su celular y a través de Instagram, esto después de que se revelara que la artista colombiana y el futbolista se habrían separado por una infidelidad de él.

“Este no vale para nada. Fue el que me mandó (mensaje) más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”.

La modelo recordó los mensajes que recibió del jugador y como este consiguió su número, luego de dejar claro que Messi y Coutinho eran los únicos jugadores que respetaban sus matrimonios.

“Yo era amiga del ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”.

Cortez concluyó su testimonio diciendo que no había comentado nada antes por respeto a la cantante, pero ahora que todo explotó daría a conocer todo lo que sabe.

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí".

