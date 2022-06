Shakira y Piqué: Su matrimonio atraviesa una crisis por supuesta infidelidad del futbolista

El rumor sobre una posible crisis matrimonial entre Shakira y Gerard Piqué ha salido a la luz luego de que diversos medios españoles aseguraran que el futbolista español le ha sido infiel a la cantante colombiana.

Y es que presuntamente el defensor del Barcelona ha sido visto durante varios días en su departamento de soltero, en vez de en casa con sus hijos y con su esposa.

En una charla durante el videopodcast 'Mamarazzis', las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez revelaron que fuentes cercanas a la familia habrían confirmado que la famosa pareja pasa un mal rato en su matrimonio, pues presuntamente él la engañó.

“Lo que me comentan a mí, me dicen que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, dijeron las periodistas previo a asegurar que él se la habría pasado mucho tiempo en fiestas.

Hasta el momento ni Shakira ni Gerard Piqué han desmentido o confirmado la información; muchos internautas han continuado con las especulaciones pues la más reciente canción de la colombiana, ‘Te felicito', habla del engaño y la traición: "Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show", se escucha en la canción.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA: VISTIÓ POR PRIMERA VEZ LOS COLORES DEL HOUSTON DYNAMO