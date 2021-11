Selección de Brasil: Arropó a pequeño hincha de Santos insultado por la afición

La comisión técnica y algunos jugadores de la selección brasileña, entre ellos Neymar, se solidarizaron con un hincha del Santos de 9 años que fue increpado por otros aficionados del club por pedirle la camiseta a un futbolista rival.

"Le hemos invitado para que pueda estar aquí con nosotros porque, como padres y personas, tenemos la obligación de ser educadores, de dar ejemplo", señaló el seleccionador de la Canarinha, Tite, en una rueda de prensa este miércoles, en Sao Paulo.

Su auxiliar técnico, César Sampaio, incluso se emocionó al solidarizarse con el joven y recordar que él fue formado por los valores que le transmitió el deporte porque sus padres estaban todo el día trabajando.

El incidente ocurrió el pasado domingo en el Estadio Urbano Caldeira, instantes después de que el Santos cayera derrotado por 0-2 ante su rival de patio, el Palmeiras, por el Campeonato Brasileño.

Al finalizar ese encuentro, Bruno do Nascimento le pidió la camiseta al portero Jailson, del Palmeiras, un gesto que provocó la ira de otros aficionados santistas, que empezaron a increparle junto a su padre, quien llegó incluso a ser agredido, según medios locales.

Bruninho, você não precisa pedir desculpas por ser apaixonado por futebol. O nosso esporte é lindo, mas seria melhor se todos torcedores tivessem o seu coração. Como pode ver na foto, eu também tinha meu ídolo no Palmeiras, viu? Seja sempre feliz! pic.twitter.com/1iXPNyNA3k — Pelé (@Pele) November 9, 2021

El asunto tomó tal repercusión que dos días más tarde el niño de 9 años, quien juega en las categorías inferiores del Santos, compartió un vídeo en sus redes sociales en el que pidió disculpas por haber pedido y recibido la elástica del arquero rival.

"Disculpen si alguien se ofendió porque agarré la camiseta de Jailson, es que me gusta mucho. No soy palmeirense. Es que me gusta mucho Jailson", lamentó.

A partir de ahí, diferentes clubes y jugadores brasileños se han movilizado para apoyar al muchacho, entre ellos Neymar, quien se encuentra concentrado con la selección para enfrentarse a Colombia y Argentina por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NEYMAR SORPRENDIÓ CON NUEVO 'LOOK' DE BATMAN EN CONCENTRACIÓN DE BRASIL