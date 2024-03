¿Se puso el saco? Faitelson le responde a Igor Lichnovsky: "Un jugador de dos temporadas"

Igor Lichnovsky criticó la labor de los medios deportivos y aseguró que se les marca línea para hacer polémica. Esto durante una transmisión en vivo con Miguel Layún y una vez que el video comenzó a circular en redes sociales, uno de los primeros en ponerse el saco fue David Faitelson.

"Los futbolistas tienen que acostumbrarse a las criticas, soportarlas y ser mejores a partir de ellas. Si no están listos para eso, mejor que renuncien y se conviertan en 'analistas de TV a la espera de una oportunidad para volver al mundo de los protegidos y consentidos'", escribió el narrador de TUDN en su cuenta de X.

En su crítica, Lichnovsky no dijo nombres, pero el ex de ESPN y TV Azteca respondió a los comentarios. Tras sus palabras, exfutbolistas que trabajan en los medios de comunicación no tardaron en cuestionarlo. "Que alguien me pase el manual donde los periodistas y/o comentaristas no podemos recibir críticas o que pongan en duda nuestra credibilidad y preparación".

"Ese es el problema. A los jugadores se los ha criticado siempre con y sin razón, David. Con y sin argumentos. Pero no nos ataquen a nosotros porqué nos ofendemos todos y ponemos el grito en el cielo", le contestó Marc Crosas. Mientras que Herculez Gómez le dijo que "Está bien. No estoy en desacuerdo. Pero que no te moleste tanto la crítica mi David. Te pusiste el saco demasiado rápido. Veo muchos en el medio molestos .. ofendidos. Woof woof".

Ante las palabras del colaborador de ESPN, Faitelson volvió a criticar a Lichnovsky. "Herculez, querido, no me jodas. Te invito a leer las reacciones de la mayor parte de mis seguidores. Si alguien tiene “la piel gruesa”, ese soy yo… ¿Lichnovsky? ¿Quién es Lichnovsky? Un jugador con dos temporadas buenas en el América que debe agradecerle a Baños que lo rescató del extravío futbolístico".

