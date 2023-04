Santiago Giménez tuvo en su padre Christian ‘Chaco’ Giménez a una figura de la Liga MX en casa. Sin embargo, el ‘Bebote’ sorprendió al confesar que su ídolo dentro del futbol mexicano no era su papá o alguien como Cuauhtémoc Blanco, jugador que compartió vestidor con el 'Chaco' en Veracruz.

En vez de ellos, Santi nombró a Adolfo ‘Bofo’ Bautista como su ídolo cuando era pequeño e incluso guarda varias playeras autografiadas por él que consiguió gracias a su papá.

“Mi ídolo de la Liga mexicana era el Bofo Bautista, me gustaba mucho y gracias a mi papá me firmó varias playeras, siempre lo tenía como que me encantaba y todo”, señaló el jugador del Feyenoord en un live de Instagram

Además, Giménez también dio a conocer que a nivel internacional su gran referente era el portugués Maniche, quien jugó en grandes equipos como el Chelea, Atlético de Madrid e Inter de Milan.

“Cuando era chiquito mi gran ídolo era Maniche, sólo los que saben de futbol conocen a Maniche”, comentó.

SANTIAGO GIMÉNEZ LES PUSO MÚSICA DE PESO PLUMA A SUS COMPAÑEROS EN EL FEYENOORD

El ‘Chaquito’ también se dio tiempo para hablar con sus fans sobre sus gustos musicales y sorprendió al confesar que le encanta Peso Pluma y que ha logrado que sus compañeros en la Eredivisie escuchen al cantante mexicano.

“Me encanta Peso Pluma, lo puse en el vestidor y a todos les gustó”, comentó Giménez.

