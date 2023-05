Ronaldinho mostró sus habilidades y brilló en el nuevo video de Bad Bunny

Bad Bunny es actualmente el artista más reconocido mundialmente por lo que cada vez que saca una nueva canción millones de personas la escuchan en cuestión de horas. Ahora el puertorriqueño lanzó su nuevo sencillo 'Where she goes'.

Además de lanzar la canción, el artista compartió el video de la canción el cual se ha hecho viral en redes sociales, pues varios artistas y personajes famosos hicieron una aparición, entre ellos, el exfutbolista brasileño Ronaldinho.

El exjugador del Barcelona ha dejado las canchas, pero sigue siendo uno de los futbolistas más reconocidos mundialmente, por lo que su fugaz aparición en el video ha causado sensación. El brasileño aparece en una playa dominando el balón y saludando a la gente.

Lil Uzi Vert, Frank Ocean, Dominic Fike entre otros también hacen una aparición en la nueva canción del artista latino haciendo que su video tenga aún más vistas en YouTube

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAURO ICARDI VUELVE A JUGARLE CHUECO A SU MUJER, SEGÚN REPORTES