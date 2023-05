Robbie Williams sorprendió a sus fans mexicanos vistiendo la playera del Tri Femenil

Robbie Williams fue uno de los cantantes presentes durante el Festival de música de la Ciudad de México, Emblema Tecate. Durante el concierto, el cantante inglés sorprendió a sus fanáticos mexicanos al utilizar la playera de la Selección Mexicana Femenil.

Esta no es la primera vez que Robbie Williams decide utilizar una playera de futbol durante un concierto pues en ocasiones previas se le ha visto vestir con el Jersey de equipos ingleses como el Manchester United.

Ahora el ex integrante de la banda Take That, salió al escenario con el Jersey del Tri Femenil con el número 3 en el dorsal acompañado de su apellido. Esto, en pocas horas se volvió viral en redes sociales.

Robbie Willams ya había sorprendido a sus fans con ropa para apoyar a México en un concierto anterior, pues en el Corona Capital del 2018 salió con una sudadera donde se podía ver la frase ‘Mexico is the shit’, una sudadera que se popularizo en el territorio mexicano.

