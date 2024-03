Ricardo 'Tito' Noir, de las canchas a las tijeras: exfutbolista de Boca Juniors triunfa como peluquero

Cumplir el sueño de ser futbolista es la aspiración de muchos aficionados, pero para algunos, como el exjugador de Boca Juniors, Ricardo 'Tito' Noir, la vida después de los terrenos de juego también puede ser exitoso. Noir, ya retirado del futbol, ha encontrado una nueva pasión en el arte de la peluquería, estableciendo su propio negocio en casa.

Después de una carrera que incluyó momentos inolvidables, como su debut con los Xeneizes marcando el gol de la victoria sobre Racing, Noir decidió alejarse del futbol tras el fallecimiento de su padre en noviembre de 2019. La decisión también se vio influenciada por el deseo de brindar estabilidad a su hija, quien expresó su cansancio de cambiar constantemente de ciudad.

"Decidí aislarme un poco del mundo del futbol. Después de que falleció mi viejo (padre) en noviembre de 2019, ya no tenía muchas ganas de seguir jugando. Además, mi nena, ya con 13 años, un día me dijo mientras comíamos en Bolivia que ya estaba un poco cansada de cambiar de ciudad seguido y de no tener grupo de amigas en la escuela. Ahí dije: 'Ya está'. Nos volvemos a vivir a Entre Ríos'", dijo en entrevista con BolaVIP Argentina.

La transición a la peluquería fue inspirada por recuerdos de la infancia y el gusto por cortar el pelo. Noir completó un curso de peluquería y ahora atiende a sus clientes en casa, compartiendo horas de conversación sobre futbol mientras ejerce su nueva profesión.

"Hablando con el psicólogo deportivo que tuve en Racing, me acordé que de chico me gustaba cortar el pelo y me puse a hacer el curso de peluquero. La paso bien, hablo de futbol ahí que es algo que me encanta. Siempre pongo los partidos y los vemos mientras corto", agregó.

