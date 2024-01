Peláez sobre su salida de TUDN y regreso a ESPN: “Es una decisión de vida”

Ricardo Peláez está de regreso en ESPN tras años fuera de la empresa en donde tuvo un paso como director deportivo de Cruz Azul y Chivas, para posteriormente volver a los medios de comunicación pero con Televisa.

A pesar de que se sentía cómodo en la televisora de San Ángel, Peláez contó en exclusiva a RÉCORD los motivos que lo orillaron a tomar la decisión de cambiar de aires.

"Muy contento, muy agradecido, no solamente con ESPN que me vuelve a abrir la puerta, con Televisa, con TUDN que ha sido mi casa durante muchos años como jugador, como directivo, como analista, siempre he sido una persona agradecida, es una decisión de vida, es una decisión que tiene que ver con muchos factores que no voy a mencionar algunos de ellos, un tema de salud familiar que afortunadamente ha sido superado, un tema de una oferta importante en tiempo y en calidad de vida y principalmente va por ahí", comentó.

Pese a los cambios que ha vivido en lo familiar, Peláez sigue comprometido con la industria del futbol y ahora lo seguirá haciendo desde las mesas de ESPN.

"Tratar de desde 1985 como jugador, como directivo, como analista, tener un poquito más de tiempo para mi familia, que es lo más importante, nació mi Nieto, mis dos hijos, mi esposa, un matrimonio largo y a mi esposa la conocí muy joven, entonces tiene que ver mucho con eso, con calidad de vida, simplemente Y con que ella es quien me abra las puertas nuevamente estoy muy contento, muy ilusionado y muy comprometido en este nuevo reto", finalizó.

