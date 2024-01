Ricardo Peláez explotó contra Álvaro Morales: "Él habla y dice cualquier estupidez"

Este martes Ricardo Peláez volvió a una mesa de debate en ESPN junto a Álvaro Morales, teniendo un par de fricciones por algunas cosas que el exdelantero de los Rayos de Necaxa hizo mientras fue Director Deportivo de Cruz Azul y Chivas.

Una de las cosas por las que Morales increpó a su ahora compañero, fue sobre le bienvenida que el Rebaño Sagrado le pudiera llegar a dar a Javier 'Chicharito' Hernández cuando sea presentado con el cuadro de 'La Perla Tapatía', haciendo alusión a las convivencias en donde el payaso 'Brincos Dieras' asistió con Peláez en el mando de Chivas y Cruz Azul.

Ante la seguidilla de comentarios, el exjugador de Necaxa explotó contra Morales asegurando que Álvaro 'solo dice estupideces cuando habla' a lo que el comunicador contestó 'Ay, la descalificación ante la falta de argumentos', esto mientras Ricardo Peláez seguía explicando cómo se vive la convivencia en un equipo de futbol.

Por fin alguien pone en su lugar al payaso de Álvaro Morales no cabe duda q Ricardo Peláez le traía ganas desde hace mucho bien por el pic.twitter.com/PNkAZlJNGe — Kevin (@kevinlopezmejia) January 23, 2024

'Te voy a dar una explicación, porque este señor habla y dice cualquiér estupidez en cualquier momento, es un asado organizado por los jugadores y después nos invitan un rato, te sales y te vas, es algo que se hace durante una temporada, lo que pasa es que el señor no conoce las condiciones, yo no organice algo así para tener éxito, tu estás en tu persona, traes hojas, investigaciones y la madre, no voy a caer en tu juego", comentó Peláez.

Ricardo Peláez estuvo como directivo de Cruz Azul de 2018 a 2019, tras renunciar en La Noria, fue presentado como Director Deportivo de las Chivas, donde estuvo a cargo hasta 2022 cuando fue despedido.

