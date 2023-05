Santiago Giménez logró salir campeón con el Feyenoord en su primera temporada como jugador en Europa, pero el Bebote no ha estado solo en este gran momento, pues su familia ha estado cerca de él, una de ellas es su prometida Fernanda Serrano, quien ha estado pegada en todo momento con el joven mexicano.

Es tanta la importancia de Fer en la vida de Chaquito que la gente ya empieza a identificarla en Rotterdam, tanto así que un periodista de ESPN se animó a entrevistarla después de que Feyenoord consiguiera su título de la Eredivisie.

El comunicador empezó con las preguntas típicas, cómo se habían conocido y cómo iba su estadía en Países Bajos, pero el tema se centró en cuando Serrano fue a Ámsterdam para ver el Ajax vs Feyenoord, donde los aficionados del equipo del mexicano no pueden asistir al recinto.

“Sí, yo le dije a Santi que quería ir y él me dijo: '¿estás segura? Está prohibido'. Yo le dije: 'solo necesito un boleto' y él contestó que estaba bien. Fue algo loco, pero ya no supe qué tan importante fue hasta que regresé. La gente me preguntaba mucho '¿ya estás en casa?, ¿estás bien?' Fue loco, había mucha gente borracha, gritando, estaban muy enojados”, contó la novia de Giménez.

Sin embargo, cuando ella contó que fue con la playera del Feyenoord, al comentarista se le 'salió' un “estás estúpida”, pero Fer Serrano lo tomó muy a la ligera y comenzó a soltar una carcajeada, pues entendió que fue el momento en que contó el peligro que corrió dentro del estadio del Ajax.

“Yo llegué así y luego me di cuenta de que no podía estar así y me puse mi chamarra. Fue muy gracioso porque apenas me senté y Santi anotó. Fui con una amiga y cuando Santi anotó ella me agarró y me dijo que no podía celebrar. Fue un momento difícil, fue una experiencia increíble y muy divertida”, finalizó la también actriz y conductora.

