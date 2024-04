Director técnico fracasado y polémica estéril; a esa conclusión llegó el debate en el programa Línea de 4 de TUDN, cuando David Faitelson y Rafael Puente Jr. se enfrascaron en una discusión que terminó en insultos de uno y de otro lado. El primero se sintió ofendido cuando el segundo le dijo quesu trayectoria se basaba en hacer polémica donde no había.

"A mí no me puedes decir que solamente hago show, porque yo soy un periodista y me tienes que respetar", señaló el excomunicador de ESPN, a lo cual Puente del Río le dijo que lo respetaba pero que era real que parte de su trayectoria la había hecho a partir de generar discusión donde no la había.

"Parte de tu polémica es muchas veces estéril, ni siquiera estás convencido de lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica puedes opinar", tras lo cual Faitelson no soportó y llamó a su compañero de programa "Pinche entrenador fracasado". Ante esto, en vez de estallar más, Rafa Puente aceptó que no tuvo éxito como director técnico, pero le espetó que él sí ha sido congruente.

Esto último en referencia a que Faitelson llegó a trabajar a Televisa a pesar de que, en el pasado, juró que nunca lo haría. "Sí, no sirvo como entrenador. Pero te lo dije el otro día y lo repito, hay una palabra que en tu vida te has encargado de llevar a cabo y que yo la he llevado a cabo toda mi vida. Fracasado o no fracasado, me da igual. Congruencia, en tu diccionario no existe esa palabra".

