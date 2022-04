Rafa Nadal: ¿Cómo es el impresionante yate del español?

Digno de ser una superestrella en el tenis, Rafael Nadal puede presumir que tiene un yate lujoso, mismo que, si su calendario de la ATP se lo permite, puede pasar su tiempo libre, eso sí; no le faltará nada.

Nico Rosberg, expiloto de la Fórmula 1, tuvo la oportunidad de subirse a ese barco junto con el dueño, entró y conoció toda la nave marítima.

El video comienza con una zona espectacular. Pues Nadal esperaba a Nico en la entrada de su yate, donde tenía variedad de comida para degustar, pero por debajo de la popa estaba un garaje, mismo donde guarda las motos de agua y las tablas de surf.

A pesar de contar con ellos, el tenista español comentó que no los utiliza, pues le da miedo. “Para mí es peligroso, no hay ninguna chance de hacerlo, no puedo. Es complicado y para mis rodillas no van bien. Tengo un poco de miedo”, expresó Nadal.

La sala de estar esta tapizada por una alfombra, piso y sillones de color crema que combinan entre sí y que le dan una estética perfecta. Además de una mesa de pingpong y una televisión gigante.

El yate cuenta con cuatro recamaras que están en la parte inferior. Tres son para invitador con camas indivuduales, y otro con una cama grande, pero todas con su baño.

El barco mide 24 metros y Nadal lo pidió especial a la empresa Sunreef, donde otra sala de estar es al aire libre para disfrutar el paisaje con otra pantalla grande.

