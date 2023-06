Qatar 2022: Salt Bae rompió el silencio tras la Final del Mundial

Salt Bae se ha hecho famoso gracias a su comida y a la peculiar forma en la que echa sal a sus platillos, pero, desde diciembre a la fecha, el afamado chef turco tiene un motivo no tan agradable por el cual se hizo mucho más viral.

Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022, Bae ingresó a la cancha y comenzó a tomarse fotos con los jugadores, algo que molestó a algunos, además de tocar la Copa, algo que está prohibido por la propia FIFA, razón por la cual ha sido vetado de todos de cara al 2026. Luego de este incidente Salt Bae ha roto el silencio a seis meses de distancia.

“Amo Argentina. He vivido allí. Fui a apoyarlos. Muchos jugadores del equipo han venido al restaurante. No me sentí un extraño. Fue un momento especial pero nunca volvería a pisar la cancha de la Copa del Mundo”, comentó

Así mismo el chef turco se tomó el tiempo para hablar sobre la sanción que le impuso la FIFA: “No entré a la cancha con el propósito de hacer publicidad. Solo me apetecía. Entonces fue un poco una sorpresa. Había al menos otras 1.000 personas en el campo, pero cuando muestran el video, se dan cuenta de que solo soy yo”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLS: AFICIONADO VIAJÓ 2 MIL KMS PARA VER A MESSI, QUIÉN ESTÁ DE VACACIONES EN ARGENTINA