Puebla volvió a hacer de las suyas y trolleó a Rayados en su partido de debut en el Apertura 2023, duelo en el que utilizó su nuevo jersey de visita.

A través de redes sociales, el conjunto camotero bromeó nuevamente sobre el parecido que exite entre las vestimentas de ambos equipos,

"EEEEEEPAAAAAA ¿Adelantaron el partido? AVÍSENMEEEEE", escribió en redes.

EEEEEEPAAAAAA ¿Adelantaron el partido? AVÍSENMEEEEE https://t.co/lcoG5iW52D — Club Puebla (te lo juro we, soy el real) (@ClubPueblaMX) July 1, 2023

Hace unos días, Puebla lanzó un trolleo muy similar, aunque en esa ocasión lo hizo con motivo de la presentación de la nueva playera del Monterrey.

"¡Ora, no espanten! Creí que me habían filtrado el nuevo jersey. Con eso de que se presentaba ayer, hoy o no sé cuándo... #LaFranjaNosUne, mis primos, Rayados".

¡Ora, no espanten! Creí que me habían filtrado el nuevo Con eso de que se presentaba ayer, hoy o no sé cuándo...#LaFranjaNosUne, mis primos @Rayados https://t.co/72vyeqJSyn — Club Puebla (te lo juro we, soy el real) (@ClubPueblaMX) June 28, 2023

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: PUEBLA TROLLEA A RAYADOS POR EL DISEÑO DE SU JERSEY