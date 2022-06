PSG: Mauro Icardi respondió en redes sociales a críticas de periodista sobre vacaciones

Con el final de la temporada 2021-2022, mientras algunos futbolistas se enlistaron con sus selecciones nacionales, otro como Mauro Icardi que no fueron tomados en cuenta, se fueron de vacaciones.

Sin embargo, el delantero argentino del París Saint-Germain fue criticado por Alessandro Grandesso, periodista de la Gazzetta Dello Sport por publicar fotos de sus vacaciones en África; pero el ariete no se quedó callado y respondió fuerte las críticas.

"Estoy en África Alessandro, el año que viene te dejo organizar mis vacaciones si quieres. ¿O estos discursos son una tontería como todos los años? Cuando marcaba 30 goles por temporada, eran los mismos argumentos. ¿Mi carrera en peligro? Me quedan dos años de contrato. No me parece tan grave como dices en esta mierda escrita. A los 29 años, no te preocupes que, con casi 200 goles marcados, todo el mundo me conoce bastante bien. Y entonces decido quedarme y ponerme a disposición", redactó Icardi en una historia de Instagram.

"Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo desde África, con los gorilas, los leones y todos mis amigos, que tienen más respeto que un periodista como tú", finalizó.

Alessandro Grandesso inició fuerte una nota sobre las vacaciones de Mauro Icardi y su pareja Wanda Nara en África que incluyó un encuentro con gorilas y se alojaron en un lujoso hotel boutique que cuenta con 10 habitaciones exclusivas con acceso directo para alimentar a las jirafas. También realizaron un safari en un globo aerostático y, después visitaron una aldea Maasai.

"Mauro y Wanda con los gorilas. Wanda y Mauro con jirafas. Mauro y Wanda en globo aerostático sobre la sabana. O incluso la caza, fotográfica, por supuesto, de antílopes, guepardos, leones, hienas, hipopótamos, cebras y elefantes. En definitiva, el fútbol parece alejado del pensamiento de Icardi, que se permite unas vacaciones de lujo entre Ruanda y Kenia, al final de una temporada que desde luego no es agotadora", escribió el periodista.

