PSG: Donnarumma se tatúo la Euro 2020

Tras el campeonato de Italia en la Euro 2020, una de las claves para que los "Azzuri" pudieran conseguir el título fue el nuevo arquero del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, que no solo fue clave en los penaltis de la Final, también tuvo uno de los mejores torneos de su carrera.

Es por esto, que "Gigi" decidió unirse a la fiebre de los tatuajes, llevando en la piel el título conseguido recientemente en Wembley, dejándo marcado en el brazo izquiero el trofeo de la Euro 2020.

El ex portero del AC Milán, presumió en sus historias de Instagram una foto en la que luce el trofeo y el nuevo tatuaje realizado por el tatuador Stefano Reinoso, quien también mostró en su cuenta algunas historias y un par de videos, en uno se ve a Donnarumma firmando una imagen suya y en el segundo el proceso de diseño y creación del tatuaje.

Cabe recordar que Donnarumma fue cuestionado al inicio de su carrera acerca de la falta de tatuajes y piercings a su corta edad, a lo que el entonces portero de 17 años de edad mencionó "No tengo ni uno. Mi papá no me deja", declaró Gigi, sin embargo, en esta ocasión, quiso inmortalizar la Euro ganada por Italia en su piel.

Por último, Gianlugi se une a los futbolistas que últimamente se han tatuado los trofeos de los logros que han conseguido, tales como Di María con la Copa América 2021 o el caso del "Cata" Domínguez que inmortalizó en su piel el Guardianes 2021 conseguido por Cruz Azul tras más de 20 años sin ser campeón.

