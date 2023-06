Poncho de Nigris recuerda que su hijo tuvo una pelea con el hijo de Luis Quiñones

Poncho de Nigris, hermano de Antonio (fallecido en 2009) y de Aldo, exfutbolistas mexicanos, reveló la pelea que tuvo su hijo durante un partido en un parque, pero la bronca fue con el hijo de Luis Quiñones, delantero de los Tigres.

En La Casa de los Famosos México, donde Poncho es participante, fue que el influencer dio a conocer el tema, pues contó que Quiñones hijo juega muy bien futbol, y que en esa ocasión le metió tres goles a Ponchito (hijo de De Nigris), lo que calentó en el menor.

“Ponchito agarró una piedra y se la aventó por instinto. Lo regañé bien cabrón, voy a la casa de Quiñones, con su hijo, y estaban todos los colombianos, y le digo: 'Oye, tuve aquí un percance con Ponchito y le aventó una piedra y fue un accidente, no sé si necesita que lo cosan, chécale'”, recordó De Nigris junto a otros concursantes como Emilio Osorio, Sergio Mayer y Nicola Porcella.

En ese mismo sentido, Poncho de Nigris confesó que Luis Quiñones se molestó, no lo dejó entrar a su casa, pero recalcó que no hubo más problemas y se fue apenado por la situación, aunque le tocó un buen regaño a su hijo.

“Ya enojado, no me dijo 'pásale', pero lo checó y le dije 'es que son cosas de niños' y él respondió 'todo bien'. Como que no me dijo 'pásale', pero ya lo llevaron y le dieron dos puntadas, pero sí es una pinche vergüenza llegar (como papá) y explicar todo”, finalizó Poncho de Nigris en su historia.

