Plantilla del FC Colonia acudió disfrazada a entrenamiento, con su DT vestido de unicornio rosa

Es una tradición que jugadores y miembros del cuerpo técnico del FC Colonia acudan a los entrenamientos del 11 de noviembre con coloridos y originales disfraces debido al inicio del carnaval en la ciudad.

Sin embargo, fue el estratega Steffen Baumgart, quien destacó entre todos con un disfraz de más peculiar, combinando a un unicornio con un cerdo, hecho que llamó la atención de más de uno en la práctica matutina.

Hoy es carnaval en Colonia, Alemania. Y así apareció su entrenador, Steffen Baumgartpic.twitter.com/nlF4m5BhwS — The Coaches' Voice en español (@CoachesVoice_es) November 11, 2021

"Se me ocurrió a mí mismo, me llevó mucho tiempo. Siempre he dicho que estoy trabajando para el 11.11 Creo que lo he conseguido. Creo que lo he conseguido”, dijo Baumgart entre risas al ser cuestionado sobre el origen de su escandaloso atuendo.

Como médico, el delantero estrella del equipo Anthony Modeste aludió a su largo historial de lesiones.

El carnaval de Colonia se considerada una de las fiestas 'callejeras' más grandes del mundo e incluso una réplica alemana del famoso Carnaval de Río en Brasil.

