Piqué vuelve a la carga y desmiente letra de una canción de Shakira

Shakira y Piqué han vivido una guerra durante los últimos meses tras su separación definitiva. De hecho, la colombiana sacó un par de canciones dedicadas hacia su exmarido, lo que desató polémica en internet.

Sin embargo, ahora el exfutbolista del Barcelona desmintió una parte de una de esas canciones, donde el tema a revelar fue el 'gimnasio', una de las cosas por las que más se le hizo burla a Piqué.

En la canción, donde colaboró con Bizarrap, “BZARP Music Sessions #53”, Shakira hace referencia al gimnasio. “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, cosa que desmintió el presidente de la Kings League.

“No he ido en la vida al gimnasio. El gimnasio ha sido un dilema toda mi carrera. Además, nos pusieron el gimnasio (cuando estaba en el Barcelona) que para entrar al vestuario había que pasar por el gimnasio. Era como un mensaje diciendo ‘toca una máquina’”, comentó el español en un directo de Kings League donde respondió a burlas de DjMaRiiO.

Finalmente, Gerard Piqué reveló que, desde que se retiró como jugador profesional en el Barcelona el año pasado, no ha vuelto a hacer ejercicio. “Hace seis meses que no hago deporte, desde que me retiré”.

