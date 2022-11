Piqué: Ruptura con Shakira no fue por Clara Chía; revelan detalles de la separación

Detalles salen a la luz. Tras la separación de Piqué con Shakira, un medio de España ha dado a conocer más información sobre sobre la ruptura del futbolista y la cantante, mientras uno anunció su retiro del futbol, otra disfruta del éxito con ‘Monotonía’.

Piqué y la intérprete de 'Bruta, Ciega, Sordomuda' no pelean por una cuestión económica, pues ella tiene una fortuna de 300 millones de euros. Lo que sí es que ambos se están poniendo de acuerdo sobre la custodia de sus hijos, y a pesar de no haberse casado, no quieren llegar a los tribunales para arreglar el caso.

Asimismo, se reveló que el rumor de que la colombiana se quería ir a vivir a Estados Unidos no es verdad, pues recién inicio el ciclo escolar de sus hijos y no quiere interrumpirlo, pero sí le preocupa que se hable del tema en la escuela.

Pues la relación entre Piqué y Clara Chía es un tema caliente en aquel país, por lo que le hizo pensar a Shakira que lejos de ahí sus hijos no sabrían del caso, por lo que Miami era una buena opción, donde el futbolista del Barcelona estaba de acuerdo, pero que será hasta el final, cuando las custodias estén definidas.

Por lo mismo, Gerard tomó la decisión de controlar sus salidas públicas con Clara Chía, pues así sus hijos no se enteran de las cosas, y no fue que Shakira impuso esa orden en el propio jugador culé, como se rumoraba.

Lo más destacado es que se reveló que Piqué y Shakira ya llevaban meses separados cuando se dio a conocer su ruptura de relación, pues los dos entendían que no estaban bien y, se sumó que Piqué no le tomaba importancia a la salud del padre de la colombiana quien, de hecho, se encuentra en el hospital desde hace unos días.

Finalmente, se reporta que Shakira no ha salido de Barcelona, pues no quiere tener prueba en contra que digan que deja solos a sus hijos, y han informado que el video de Monotonía fue grabado en su casa, donde ella cuenta con un estudio.

Por lo mientras, Piqué anunció su retiro como jugador profesional, y será el sábado cuando Barcelona y Almería se enfrenten en el Spotify Camp Nou que el español cuelgue los botines como futbolista de élite.

