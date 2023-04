Gerard Piqué, polémico exfutbolista y, ahora, streamer, volvió a meterse en la polémica luego de aceptar que a los mexicanos les tiene mucho miedo, por lo que prefiere no meterse con ellos.

“Quiero decir algo que no me pueda caer hate, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, señaló Piqué.

Con esta declaración, Piqué se refería a la vez que recibió el rechazo de los mexicanos cuando los fanáticos del club de la Kings League, Aniquiladores, se quejaron del exjugador por cambiar una regla en pleno partido y dar dos minutos extra al encuentro, lo que provocó que perdiera el equipo mexicano.

México cuenta con doble participación en la Kings League, creada por Piqué e Ibai Llanos, ya que tiene al club Aniquiladores, cuyo presidente es Juan Guarnizo, colombiano que reside en tierras aztecas, y Samantha Rivera ‘Rivers’, presidenta del Pío FC.

