Piqué fue captado con una rubia en club nocturno de Estocolmo

Gerard Piqué sigue celebrando por lo alto el término de su relación de 12 años con la cantante colombiana Shakira, en esta ocasión fue captado junto a otra rubia en un club nocturno de Estocolmo, Suecia.

La imagen del jugador del Barcelona en el lugar dio la vuelta al mundo y fue compartida en Instagram por la influencer y empresaria sueca, Katrin Zytomiersk, quien al parecer tuvo un desencuentro con el jugador, quien no quiso saludar a su hijo.

Se desconoce cuándo se dio el suceso pero Zytomiersk, no dudó en compartir la imagen y dejó ver su furia en la descripción que le dio.

"Escúchame, perdedor @3gerardpique, probablemente la mayoría de las chicas en esta fiesta te vean e inmediatamente piensen en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí que saludaras a mi hijo. Dijiste que no. Por qué tu qué? Soy un tipo que puede driblar un balón? Eso no me impresiona mucho. Lo que me entristece es que la fama se te haya metido en la cabeza y eso es patético. No eres todo eso, solo eres un tipo con un balón. Lo conseguí yo mismo, un chico con una pelota. Pero sabes, el karma es una perra y te va a morder en tu xxxxxxx", escribió la cuenta identificada como @katrinzytomierska.

Hasta el momento se desconoce si la fémina que aparece en la instantánea es la actual y misteriosa nueva pareja del futbolista.

Gerard Piqué no se ha pronunciado al respecto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN CARLOS GABRIEL SOBRE SU DESPIDO DE FOX SPORTS: ‘ESTABA BIEN PE..., NO ME ARREPIENTO’