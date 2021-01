Piojo Herrera narró cómo consiguió tomarse una foto con Tom Brady

Miguel Herrera, extécnico de la Selección Mexicana, compartió su anécdota de cómo consiguió tomarse una fotografía con Tom Brady en el Gillette Stadium durante una gira de trabajo del Tri.

A través de un video compartido en redes sociales, 'Piojo' explicó que tuvo la suerte entrenar en una cancha aledaña donde se encontraban los Pats, motivo que le permitió tomarse la postal con el GOAT de la NFL.

"Estuvimos entrenando afuera porque estaba lloviendo, no nos dejaron entrar al estadio y en la cancha de a lado estaban entrenando los Patriotas... En ese pasillo donde ven la foto hay unos letreros que dicen; 'No Photos, No Pictures'; y había una señora que no nos dejaba tomar fotos por ningún lado.

"Voy al baño y cuando salgo... justo me encuentro en el camino a este chamaco que se acercó a pedir esta foto, cuando se acerca la chica que estaba cuidando que no tomaran fotos le dije; a ver pérate, dile a este chamaco que me vino a pedir la foto, dile, me viene a pedir la foto, a ver que están prohibidas las fotos porque el chamaco está aquí molestando que quiere foto conmigo. De repente la chica se volteó e hizo como cara de; está bien, me tomé la foto con Tom Brady", narró Piojo Herrera.

