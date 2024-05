Piojo Alvarado revela porqué no se quedó con Manchester City: 'Me faltó un comprobante de domicilio'

Roberto ‘Piojo’ Alvarado recordó sus inicios en el futbol profesional. El volante mexicano desde muy temprana edad decidió probar su suerte en el viejo continente, jugando para las categorías inferiores de Manchester City, sin embargo, al final no logró quedarse con un puesto en el club.

Tras no conseguir el éxito en Inglaterra, el volante mexicano terminó regresanto a tierras aztecas donde se unió a Celaya. Para el 2017, Alvarado terminó debutando con Pachuca y ese mismo año ficho con Necaxa. Un par de temporadas después se unió a Cruz Azul, pero tras no encontrar éxito en la Máquina se fue a Chivas, donde encontró su mejor nivel.

Ahora en entrevista para el Podcast de Chivas, el delantero decidió recordar sus inicios en Eurpoa, donde al final no pudo quedarse. De acuerdo con el ‘Piojo’, al final terminó dejando al Manchester City por no contar con un comprobante de domiciolo y copia de las INE de sus padres.

“Yo me tuve que regresar. Me tocó entrenar con Brahim, Foden, Sancho. Era yo o Foden y nos pidieron nuestros papeles. Para no hacértela tan larga, se quedó por un comprobante de domicilio. Yo no lo llevé, entonces se decidieron por él. A parte no llevaba la copia de las INEs de mis jefes, entonces valió madres. Se me acabó el sueño”, reveló Alvarado.

El mexicano ahora es uno de los mejores en Chivas e incluso es uno de los seleccionados indiscutidos de la Selección Mexicana.

