Pepe Segarra sobre recibimiento en el Harp Helú: "Parecía candidato a diputado o senador"

Recién llegado a Fox Sports, el experimentado narrador volvió al deporte que tanto ama, el beisbol, y lo hizo a lo grande, con el regreso de Nueva York a la Ciudad de México.

Y no solo sus compañeros en su nueva cadena, José Pablo Coello y Ernesto Del Valle, lo arroparon, también la afición que se hizo presente en el Diamante de Fuego, quienes lo trataron como una auténtica estrella en todo momento.

"No esperaba ese recibimiento de la gente. Siento que las personas tienen un aprecio especial por mí, lo veo cuando se me acercan en la calle o en la familiaridad con la que se me acercan para platicar, para saludarme, todos me dicen 'Pepe, Pepillo', y eso me encanta", comentó Segarra en plática con RÉCORD.

"Pero lo que me tocó vivir el domingo y el lunes jamás me había pasado, realmente me emocionó mucho escuchar cómo la gente coreaba mi nombre, se me acercaba para firmarles los jerseys y las gorras. Parecía que estaba en mitin político, daba la impresión que me iba a lanzar de candidato a una diputación o senaduría. Espero seguir correspondiendo a ese afecto que me tienen", agregó el exmiembro de TUDN.

'Los Tres Amigos' -Segarra, Enrique Burak y Antonio de Valdés- formaron un equipo que marcó historia en las trasmisiones de Televisa, pero ahora, Pepe tendrá que readaptarse a viejos compañeros que reencontró en Fox Sports, como ya lo hizo en la serie amistosa entre Yankees y Diablos Rojos.

"El hecho de estar ahí, con los Yankees, los máximos ganadores de la historia, los Diablos Rojos, los máximos triunfadores en la Liga Mexicana de Beisbol, fue algo muy especial, el ambiente, llenazo, la expectación y presentarme en Fox Sports representó para mí algo muy emotivo, también por encontrarme con viejos amigos, como José Pablo Coello y Ernesto Del Valle, con todos, me han tratado de maravilla.

"Parecía que habíamos transmitido un juego el día anterior, nos coordinamos perfecto, no hubo ningún problema de nada. Todo fue derechito, me sentí muy a gusto", añadió Pepe.

Hay pasiones que nunca se olvidan y para Pepe Segarra, el beisbol es la suya. Desde hace un par de campañas, Televisa decidió no transmitir más beisbol tras varias décadas, alejando al veterano narrador de la pelota caliente.

Sin embargo, una nueva oportunidad se abrió y Pepillo no dudó en aceptarla para volver a sus raíces, situación que lo llena de emoción de cara al arranque de la temporada 2024 de las Grandes Ligas.

"Me siento muy contento. Es una pasión que tengo desde niño, desde que tengo uso de razón, adoro al beisbol. Ahora tener la oportunidad de poder transmitirlo, de vivir su intensidad, en particular de Grandes Ligas, me hace muy feliz".

"Como dicen los chavos: me siento a todo dar. En Televisa se dejó de transmitir Grandes Ligas en el 2022, después de décadas, ahora tener la oportunidad de volver a transmitir a los Yankees, Dodgers, Boston, llevar esa emoción (porque los cronistas somos portadores de emoción) me hace sentir muy, muy emocionado", concluyó Segarra.

